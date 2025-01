Ilfoglio.it - Il confuso Cardini, che si dichiara cattolicissimo ma a Lepanto tifava per Alì Pascia

Leggi su Ilfoglio.it

Madonna del Rosario, Madonna di, illumina chi ancora vaneggia di partito cattolico. Che “cattolico” non significhi politicamente, culturalmente più niente di preciso lo conferma il libro di Franco, “I confini della storia” (Laterza), in cui l’ineffabile storico fiorentino sicattolico,, insomma medievale. E sul Medio Evo scrive infatti cose interessanti, ad esempio sulla caccia alle streghe (un fenomeno squisitamente rinascimentale). Poi però esprime la sua ammirazione per il Saladino. Il feroce Saladino che cacciò i cristiani da Gerusalemme. E aggiunge che il suo eroe dinon è don Giovanni d’Austria, pugnace sotto lo stendardo con la tua immagine, ma addirittura “Alì, Uccialli, cioè Alì la Spada Luccicante”. Alì la Spada Luccicante dell’Islam! Madonna del Rosario, quaggiù siamo messi così, e stavolta non posso nemmeno dare la colpa al Confusionario Capo Jorge Bergoglio perchémi sembravapure prima.