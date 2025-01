Lapresse.it - Belgio: progettava attentato a moschea Bruxelles, arrestato 14enne

Leggi su Lapresse.it

Milano, 23 gen. (LaPresse) – Un adolescente di 14 anni è statooggi con l’accusa di aver pianificato un attacco a unadi, in. Nella sua abitazione sono stati sequestrati armi e materiale informatico. Lo fa sapere la procura di, come riportano i media belgi. Il sospettato “aveva pianificato di commettere un attacco contro unaquesto venerdì, 24 gennaio, un giorno di preghiera e di folla nelle moschee”, ha detto l’accusa in un comunicato stampa, senza menzionare un luogo specifico. Dopo l’arresto, la procura ha chiesto il trasferimento delin un centro per minori. È sospettato in particolare di “preparare un attacco terroristico”. Parlando ai parlamentari dell’arresto, il ministro della Giustizia Paul Van Tigchelt ha osservato che il ragazzo è “apparentemente di estrema destra”.