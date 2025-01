Biccy.it - Notte bollente per Javier e Zeudi: “Non riesco a staccarmi da te”

Non solo il colpo di scena del ripescaggio, al Grande Fratello c’è stata un’altra svolta inaspettata, che sta già facendo imbestialire i fan delle “Zelena” e degli “Helevier” e parlo dellache hanno appena trascorso insiemeMartinez eDi Palma. Stamani alle 4si sono avvinghiati a letto, tra grattini, carezze, abbracci e tanti sospiri.Tra una coccola e l’altra il pallavolista ha sussurrato: “Che strano, ca**o.ma che cosa mi sta succedendo? Nona scattarmi, non mi va“. La Di Palma ha risposto: “E menomale. Che buono il tuo profumo“. Subito dopo la gieffina ha aggiunto: “Mi sento una briciola tra le tue braccia, tra le tue mani. Sai come si dice a Napoli? Sto letto tiene o zucchero. Perché è piacevole stare qua“.Ovviamente laha causato un terremoto tra i fan che volevano Helena insieme a