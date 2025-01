Davidemaggio.it - Endless Love, anticipazioni dal 20 al 24 gennaio 2025: Emir rapisce Zeynep e Deniz

© US MediasetLa tensione prende il sopravvento nei prossimi episodi di. Dopo aver inscenato la sua latitanza,Kozcuo?lu riesce infatti a rapire la piccola, appena registrata legalmente come figlia del nemico Kemal Soydere, e la neo moglie. Inizia così una corsa contro il tempo per salvare le due. Maggiori informazioni nellesettimanali. La dizi turca è in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle 14.10. Ecco le.Lunedì 20prepara la fuga con, consapevole di non avere alternative dopo il fallimento del suo piano, ha ottenuto dei passaporti falsi per lui ee si prepara alla fuga. Kemal scopre quali sono le intenzioni del suo nemico e domanda ase anche lei ne sia a conoscenza. Ma la donna, che non ha più avuto contatti con, promette a suo fratello di non tradire la sua fiducia.