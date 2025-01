Lanazione.it - Ossa umane spuntano dagli scavi, indagano gli archeologi: “I lavori non si fermano”

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 18 gennaio 2025 – Quando l’escavatore ha spostato la terra, gli operai non credevano ai loro occhi: durante lo scavo la benna ha portato in superficie alcune. Resti sicuramente umani (ma anche alcuni animali), almeno ad una prima analisi. Il luogo del ritrovamento è in via Saffi, durante idi demolizione dello stabile dell’ex anagrafe, a due passi dal vecchio ospedale che si trova dentro le Mura. Il capocantiere ha immediatamente bloccato ie ha chiesto l’intervento della Polizia. Sul posto è arrivato il personale della Scientifica, insieme a un archeologo specializzato. E isi sono fermati, l’area è stata transennata. Sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale di Grosseto che hanno assistito a tutte le operazioni di stop del cantiere. Sono immediatamente scattate delle ipotesi, anche fantasiose: in quell’area infatti non c’è mai stato un cimitero (come qualcuno aveva ipotizzato in un primo momento),a quella era la zona del vecchio obitorio.