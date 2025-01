«Mi sono addormentata in classe perché di notte sogno mio padre che uccide mia madre»

Leggi su Open.online

Una ragazzina di 13 anni si èa scuola durante le lezioni a Torino. Poi ha raccontato alla psicologa scolastica: «svenutaho tante cose nella testa. Tante preoccupazioni. Dinon riesco a dormire. Ho le allucinazioni. Ogni sera succede la stessa cosa. Mioracconta comerà mia mamma. In quale modo potrebbe tagliarle la gola. Lo sento. Verso mezzagira per casa con dei coltelli in mano. Sento i rumori dei suoi passi. Va in cucina, poi in soggiorno, in camera mia e nella sua. E, non so come spiegarlo, fa sentire il rumore di questi coltelli e dei suoi passi».Quattro pagineLa sua testimonianza è finita in quattro pagine di verbale datate 15 maggio 2024. Ed è partita l’indagine, che ha portato alla fine a una condanna per l’uomo a due anni di reclusione.