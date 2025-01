Oasport.it - Ekstrom vince la penultima tappa della Dakar tra le auto. Al Rajhi scavalca Lategan nella generale

Mattiasha vinto l’undicesima e2025, in programma sulla sabbia e tra le dune dell’Empty Quarter nei pressi di Shubaytah (in Arabia Saudita). Lo svedeseFord si è imposto in una delle prove speciali più temute dell’intero rally raid, completando i 275 chilometri competitivi del percorso riservato allein 4h19:27.Terzo successo diin carriera allaper, che ha ipotecato così il podioavendo fatto meglio quest’oggi del suo rivale diretto Nasser Al-Attiyah. Il qatariotaDacia si è dovuto accontentareseconda piazza odierna a 41? dal miglior tempo, mentre il terzo postospeciale è andato a Yazeed Alcon un gap di 1’45”.Questi big hanno sfruttato al meglio un’ottima posizione di partenza dopo aver chiuso la frazione di ieri (per strategia, proprio in vistadecisiva prova odierna) fuori dalla top30.