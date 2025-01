Biccy.it - Maria Teresa Ruta torna al Grande Fratello come concorrente, ecco quando entrerà

La notizia è dello scorso 3 dicembre (qua per recuperare l’articolo) e finalmente ora abbiamo anche una data:tornerà alin qualità didopo la precedente esperienza alVip 5.La conduttrice ritroverà in Casa – se non dovesse essere eliminata nel frattempo – la sua vecchia ex coinquilina Stefania Orlando con cui ha condiviso l’esperienza del GFVip. Al momento il suo ingresso,scritto da DavideMaggio.it, è previsto nella puntata di giovedì 23 gennaio, fra tre puntate. La prossima puntata (quella che andrà in onda giovedì 16 gennaio) decreterà due immuni, mentre nella successiva (quella di lunedì 20 gennaio) assisteremo presumibilmente a una nuova eliminazione a distanza di una settimana da quella di Helena Prestes.Per fortunaMonsè e Perlasono già state eliminate altrimenti con l’ingresso die la presenza diVittoria Minghetti avremmo avuto in Casa ben quattro Marie.