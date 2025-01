Lapresse.it - Iran, altri 1000 droni nella flotta di Teheran: le immagini trasmesse in tv

L’esercito dell’ha fatto sapere di aver aggiunto 1.000 “strategici” alla propria, in un contesto di tensioni con gli Stati Uniti e Israele. Video trasmessi dalla TV di stato hanno mostrato variin una località sconosciuta, durante un’ispezione del ministro della Difesaiano, il generale Aziz Nasirzadeh, e del comandante in capo dell’esercito , il generale Abdul Rahim Mousavi.Questo sviluppo si verifica in un momento in cui crescono le preoccupazioni per un possibile attacco contro i siti nucleariiani. Nei giorni scorsi l’ha condotto esercitazioni di difesa aerea vicino a Natanz e Fordo, le sue principali strutture nucleari. L’ha lanciato nell’aprile scorso un massiccio attacco con ia Israele, in risposta al bombardamento dell’ambasciata dia Damasco, in Siria.