Inter-news.it - Caressa: «La cosa che fa Lautaro Martinez ti cambia la domenica!»

estasiato per la giocata di, che ha portato poi al gol di Matteo Darmian in Venezia-Inter.GIOCATA PAZZESCA – Sul gol con cui l'Inter ha battuto il Venezia al Penzo, realizzato da Matteo Darmian, c'è la giocata favolosa di. Il capitano e numero dieci dell'Inter è stato praticamente decisivo sul gol del difensore nerazzurro, facendo un controllo sontuoso sul lancio di Kristjan Asllani. Fabio, su Sky Calcio Club, è impazzito per questa giocata: «Lache fatila: unaincredibile, fantastica. Io so impazzito per la giocata di. Stop al volo col sinistro e in un secondo il tiro in porta, giocata pazzesca. Bravo Stankovic che sta facendo un grandissimo campionato».