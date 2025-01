Mistermovie.it - Mister Movie | The Book of Boba Fett: La rivalutazione di una serie tra critiche e apprezzamenti tardivi

Leggi su Mistermovie.it

A tre anni dal debutto, Theof, spin-off dell’universo Star Wars interpretato da Temuera Morrison, sta vivendo una nuova fase di accoglienza tra gli appassionati. Nonostante un avvio controverso e punteggi non entusiasmanti su piattaforme come Rotten Tomatoes, lasembra aver trovato una nicchia di apprezzamento, soprattutto grazie alle visioni ripetute e all’afo per il celebre cacciatore di taglie.Unacon un’accoglienza iniziale tiepidaSin dalla sua uscita, Theofha diviso il pubblico e la critica. Con un punteggio del 66% da parte della critica e appena il 49% dal pubblico su Rotten Tomatoes, è considerato uno degli spin-off meno acclamati dell’universo Star Wars. Tra i punti deboli segnalati ci sono:Lo sviluppo insufficiente del personaggio di