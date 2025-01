Ilgiorno.it - Menaggio, bando quasi deserto: solo uno accetta il posto di infermiere. Arrivano i rinforzi dal Sudamerica

Leggi su Ilgiorno.it

(Como) – Si sono presentati alle prove in 6 euno alla fine hato ildi. È stato l’epilogo dell’ultimo concorso bandito per il Distretto del Medio Lario e tenutosi a novembre scorso. Ilprevedeva l’assunzione a tempo indeterminato di 24 infermieri. Gli iscritti erano 40, ma il numero si è decimato il giorno delle prove, sostenute appuntoda 6 candidati. Alla fine, spiegano dall’Asst Lariana, è stata dunque “predisposta una graduatoria finale con 6 infermieri”. Ma “contattati,uno ha confermato la volontà di prendere servizio ed inizierà a lavorare adal 16 gennaio”. Per ovviare alla carenza di personale nel corso del mese arriveranno 12 infermieri provenienti da paesi del Sud America “Abbiamo necessità di reclutare personale e percorriamo tutte le strade che la normativa consente.