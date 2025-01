Turismo | prorogato al 15 gennaio bando per creazione aree sosta temporanee

Leggi su Ildenaro.it

Il ministero delricorda che è statoalle ore 12 del 152025 il termine per partecipare alda 32,87 milioni di euro per lae la riqualificazione diditemporanea a fini turistici. Lo comunica in una nota spiegando che per poter trasmettere la domanda di partecipazione, occorre collegarsi all’apposita piattaforma disponibile sul sito web istituzionale del dicastero. La proroga dell’avviso è correlata alla necessità di valorizzare e mettere a sistema il settore, in forte ascesa, delall’aria aperta, supportando l’Italia nel competere a livello internazionale e recuperare il divario con Nazioni al momento più avanzate. Inoltre, l’iniziativa sulledisi inserisce in una più ampia strategia del ministero, che passa anche attraverso gli oltre 19 milioni di euro per lo sviluppo dei cammini, i 75 milioni per i siti e le città creative Unesco ei 34 milioni in favore dei piccoli Comuni a vocazione turistica: tutti tasselli sinergicamente e concettualmente interconnessi tra di essi, nell’ottica del mosaico di unitaliano più verde, virtuoso, sostenibile e performante.