.com - Tor Bella Monaca, nasce il ‘punto baby’: negli uffici municipali il supporto alle mamme

Leggi su .com

Toril “punto baby“:per ledel territorio, un nuovo strumento determinante diper le famiglie.Tor, arriva ilLa stanza, che resterà in funzione durante l’orario di apertura degli, è stata inaugurata e mostrata come uno spazio sicuro e protetto dove stare con i propri bambini e bambine. Come accennato, l’inaugurazione il primo “punto baby” è avvenutadi viale Duilio Cambellotti, nel VI Municipio di Roma. Una stanza realizzata grazie all’impegno dell’Associazione Sole che ha finanziato il progetto.E’ come se fosse, in pratica, un punto allattamento concepito per leche devono recarsi presso gliinsieme ai propri figli e figlie. In situazioni di urgenze o file troppo lunghe, sarà possibile sfruttare questo spazio per attendere, in riservatezza, il proprio turno.