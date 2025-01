Secoloditalia.it - «Oh, Canada!»: Trump posta una cartina del Paese con la bandiera Usa. E Trudeau ci casca di nuovo

Leggi su Secoloditalia.it

Donaldha condiviso sul suo social, Truth, unadel Nord America in cui Stati Uniti esono un’unica entità e un’altra in cui sono entrambi sotto i colori dellaa stelle e strisce. «Oh,!», è il commento che accompagna la foto. La nuova provocazione sui rapporti con i vicini, che qualche giorno fa il presidente eletto ha indicato come potenziale 51esimo Stato dell’Unione, arriva all’indomani di una conferenza stampa in cuiha usato toni molto aggressivi non solo nei confronti di Ottawa, ma anche del Messico, di Panama e della Groenlandia, messi nel mirino gli uni per il tema dei migranti e gli altri due per questioni di sicurezza e commerciali.provoca,e Panama replicano, nella conferenza stampa a Mar-a-Lago, ha parlato in particolare per Panama e Groenlandia della possibilità di esercitare la forza non solo economica, ma anche militare.