La liberazione di Cecilia Sala gela gli orfani della Belloni. L'ex capo dei Servizi verso un incarico a Bruxelles

Ladidisinnesca in un battibaleno anche le polemiche sull’addio anticipato (con 4 mesi di anticipo rispetto alla scadenza naturale) di Elisabettaal vertice deisegreti. Assume un altro tenore anche l’intervista rilasciata al CorriereSera dall’ormai exdel Dis.Sono stati azzittiti alle 10,30 di questa mattina gli, voluta personalmente da Mario Draghi. Diventata improvvisamente insostituibile, a differenza dei suoi predecessori, sostituiti senza che nessuno battesse ciglio o proferisse parola. Uno psicodramma in piena regola su alcuni giornali e siti d’informazione, che avevano dipinto la questione come una faida interna dovuta a controversie anche sulla strategia da adottare per liberare la giornalista italiana, arrestata in Iran il 18 dicembre e rilasciata in queste ore.