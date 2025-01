Ilrestodelcarlino.it - Anche San Benedetto piange Rino Tommasi, il giornalista sportivo è morto a Verona

Ascoli, 8 gennaio 2025 –la città di Sanla scomparsa dele commentatore televisivo. Ex pugile e appassionato di tennis, ha regalato assieme ai colleghi Gianni Clerici e Ubaldo Scanagatta, le più belle ed emozionanti telecronache televisive sportive. Analista di dati prima ancora della nascita degli attuali ‘match analyst’.se ne è andato a 90 anni dopo aver lottato contro una malattia che alla fine non gli ha lasciato scampo. Nato nel febbraio 1934 a, figlio di Virgilio, atleta che ha partecipato alle Olimpiadi del 1924 e 1928 nel salto in lungo, si era trasferito nel dopoguerra con la famiglia a San, dove il piccoloaveva poi frequentato il Liceo Scientifico rimanendo in riviera per cinque anni. E in quegli anni aveva iniziato l’attività nel tennis, nell’unico campo in terra rossa all’epoca presente, di fianco alla Palazzina Azzurra, come amava ricordare quando era invitato in anni recenti dagli amici del Circolo Tennis Maggioni.