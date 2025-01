Laprimapagina.it - Addio a Rino Tommasi, leggenda del giornalismo sportivo italiano

Il mondo dello sportsaluta con commozione una delle sue voci più celebri e autorevoli:. Il giornalista si è spento all’età di 90 anni, lasciando un’eredità indelebile nel panorama delha raccontato alcune delle pagine più memorabili dello sport, diventando un’icona per gli appassionati di tennis grazie alla sua storica collaborazione con Gianni Clerici.Firma di prestigio per quotidiani come La Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Il Messaggero,è stato un pilastro delle reti Mediaset. Nel 1981 divenne il primo direttore della redazione sportiva di Canale 5, dove rimase per un decennio, introducendo in Italia eventi come il Super Bowl e curando programmi di successo come La grande boxe, dedicato a uno degli sport da lui più amati.