Volley Bergamo domenica arriva Conegliano | il PalaFacchetti è già sold out

Un filotto inarrestabile, quello messo a segno dal1991 nelle ultime 5 gare di campionato. Sfatato anche il tabù Treviglio, che aveva visto inizialmente le rossoblù soffrire di una sorta di timore reverenziale di fronte al pubblico amico, nell’ordine si sono dovute arrendere Cuneo, Firenze, Perugia, Busto e Talmassons.Una striscia positiva che non si vedeva da oltre sei anni, nell’autunno nel 2018. E ora la truppa di Parisi naviga in acque tranquille addirittura a ridosso della corazzata Milano. Il quinto posto e la solidità di un gruppo che non sembra intenzionato a smettere di stupire, verranno messi alla prova dalla capolista e campionessa di tutto12 gennaio alle 15:30 a Treviglio arriverà infatti l’Imoco, tanto per cambiare capolista, nonché dominatrice del campionato, in ungiàout.