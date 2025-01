Ilgiorno.it - Santa Maria alla Fontana: “Mamme coi bambini, ma anche tanta sporcizia”

Milano – All’ombra disi stende un ampio giardino, riaperto un anno fa con nuovi giochi inclusivi: c’è un castello accessibile in carrozzina e un’altalena con un seggiolino più grande, c’è un igloo verde dove nascondersi e una giostra per arrampicarsi, mentre l’area è percorribile dai bimbi ipovedenti seguendo il percorso tattile-plantare. Parte del progetto Gioco al centro, il giardino- tra viale Zara e piazzale Maciachini - è il nono parco cittadino accessibile aicon disabilità. Interamente recintato, un ingresso è su via Toce, un’ex strada pedonalizzata e riqualificata con la posa di panchine e tavoli da ping pong. “È sempre pieno die a volte organizzano qualche festa - racconta Leonardo Moras, che vive vicino - Ma sul terrapieno spesso ci sono persone che bevono e fumano”.