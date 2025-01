Anteprima24.it - Non solo Campania: Lotteria Italia, 5 milioni vinti nel lodigiano

Tempo di lettura: 4 minuti, PREMIO 5VA NELLA FORTUNA BACIA ANCHE PESARO, PALERMO, TORINO E VENEZIAÈ festa grande a Somaglia, in provincia di Lodi, il paesino dove è stato vinto il primo premio della2024. I cinquedi euro sono andati al biglietto T 173756 vendutoproprio nel piccolo centro delda poco meno di quattromila residenti. Per la seconda volta consecutiva la Lombardia si conferma la regione più fortunata d’, dopo ilsuccesso dell’anno scorso a Milano. Il secondo premio di quest’anno, da 2di euro, è andato a Pesaro (biglietto T 378442), il terzo da 2a Palermo (biglietto G 330068), il quarto da 1,5a Torino (biglietto G 173817) e il quinto da 1 milione a Dolo, in provincia di Venezia (biglietto S 185025).