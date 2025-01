Ilgiorno.it - Nevica ancora in Lombardia, poi arriva il freddo artico con gelate notturne. Le previsioni meteo

Milano, 7 gennaio 2025 – Inè in arrivo un’ondata dicon. Quando, dove e ci saràneve? Vediamo tutto più nel dettaglio. Pioggia e neve in montagna In, continua a piovere e le nuvole potrebbero durare fino a mercoledì 8 e giovedì 9 gennaio., però, sulle Alpi oltre gli 800/1000 metri di quota: un'ottima notizia per le montagne vista la stagione fin qui decisamente sotto tono, in linea purtroppo con i cambiamenti climatici in atto che vedono temperature sempre sopra media in tutte le stagioni, in aggiunta a scarse precipitazioni. Pedestrians and traffic on a winter day. Torna il sole A partire dalla mattina i venerdì 10 gennaio tornerà il sole su tutta la regione. Bel tempo dunque dalle Alpi del Sondriese alle pianure del Mantovano, passando dal Milanese e Bresciano.