Thesocialpost.it - Meteo, il gelo torna sull’Italia. Piogge, vento e neve: ecco cosa ci aspetta

Leggi su Thesocialpost.it

La trasformazione del clima, dopo giorni di sole e temperature superiori alla media, è già in atto. Come anticipato dall’esperto Paolo Sottocorona, i primi giorni dell’anno si presenteranno incerti, senza però eventirologici di particolare intensità.Oggi, 6 gennaio, giorno dell’Epifania, abbiamo notato un incremento della nuvolosità, accompagnato da rovesci sporadici. La nuova area di bassa pressione colpirà principalmente le regioni del Nord-Ovest. Tuttavia, nei prossimi giorni si prevedono ulteriori perturbazioni, con aria più fredda e una diminuzione generale delle temperature, con lache potrà cadere a quote superiori agli 800/1000 metri, interessando Alpi, Toscana e Sardegna.C’è la possibilità di un nuovo ciclone che potrebbe formarsi verso la fine di questa settimana, portando a un deterioramento delle condizioni, condiffuse che interesseranno inizialmente il Centro-Nord.