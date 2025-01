Ilrestodelcarlino.it - Le altre non stanno a guardare e si gettano sul pianeta acquisti

Giornata interessante l’ultima di andata che ha definito le quattro che andranno alle Final Four di Coppa Italia. Rimini ha rialzato la testa espugnando largamente Cremona e vira la boa ancora in testa approfittando del passo falso di Udine, caduta in casa della Fortitudo, con Aradori che ha segnato un altro ventello. La società friulana, dove opera come diesse Andrea Gracis, subito dopo la sconfitta ha annunciato l’arrivo da Trapani del lungo albanese Rei Pullazi (per il quale ha pagato un sostanzioso buy-out) per rimpiazzare l’assenza di Pini, infortunato: "Non vogliamo lasciare nulla di intentato" ha dichiarato il presidente dei friulani, riagganciati da Cantù (Grant Basile 26p) che ha avuto ragione di Nardò pur in una serata non certo spettacolare e dal punteggio basso. Sono in molti a non voler lasciare nulla di intentato, a seconda dei propri obiettivi: anche i pugliesi, infatti, sono tornati sul mercato acquisendo il centro Giordano Pagani dall’Urania Milano dove non aveva spazio.