I falsari d'arte. Davide Pugnana racconta la storia

Un campo, e una, attraversati nel tempo dal fascino quanto dal pregiudizio, quello deinell’arte, in un terreno ricco di sorprese, colpi di scena, astuzie, sfide, genialità e tensioni tipiche della creazione. Un terreno che saràto ed esplorato sabato a Villa Bertelli alle 17 come ultimo dei cinque incontri sull’arte curati da, operaio, scrittore e critico, in un incontro che offrirà una fotografia di personaggi, come ivisti e descritti spesso come spregiudicati, ma soprattutto abilissimi nell’imitare ma anche creare capolavori mai visti attribuendoli ai grandi Maestri: veri artisti che hanno raggirato per lungo tempo critici esperti e case d’asta, galleristi e direttori di musei. Unache, secondo, va compresa e capita sospendendo ogni giudizio morale, capire l’epoca specifica, le sue dinamiche e gli impulsi rispetto al mercato.