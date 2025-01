Tvzap.it - “Grande Fratello”, Lorenzo vuole abbandonare la casa: cosa succede

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,la. Un nuovo colpo di scena ha scosso la tranquillità del. Dopo la lite furiosa tra Jessica ed Helena e le ipotesi sull’abbandono di Ilaria, ora anche un altro concorrente delsarebbe pronto a dire addio allapiù spiata d’Italia, ovveroSpolverato: vediamo nel dettaglio chestando. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, notizia clamorosa su Helena:Leggi anche: “”, Giglio convocato dagli autori in confessionale:Leggi anche: “”, Luca Calvani costretto ad intervenire: malore inLeggi anche: “”, la concorrente si ritira: l’anticipazione per sbaglio“”,laGuai in vista per Alfonso Signorini.