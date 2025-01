Spazionapoli.it - Danilo-Napoli, può cambiare tutto: l’annuncio gela gli azzurri

Leggi su Spazionapoli.it

calcio ultimissime- Ora puòsull’affare: iniziano a diminuire le chances, c’è un annuncio.Quello che riguardaè diventato un vero e proprio intrigo in casa. Il brasiliano sembra infatti oramai fuori dai piani della Juventus e non è stato convocato nemmeno per la Supercoppa Italiana. Nonostante ciò, non sembra vicina alla soluzione la trattativa per il suo trasferimento al: il club bianconero non sembra infatti convinto di darlo ad una diretta rivale. Il problema più grande sembra essere poi l’indennizzo economico chiesto per liberarlo, a contrario di una volontà azzurra di rilevarlo gratis visto il contratto in scadenza quest’estate., rischia di saltare: la situazioneI quotidiani di oggi fanno il punto sulla situazione, ma sono tutti abbastanza concordi nel non vedere ilpronto a sbloccarsi.