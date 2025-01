Tpi.it - Accordo Governo-Starlink, Elon Musk spinge: “Sarà fantastico”

Leggi su Tpi.it

risponde a Salvini: “”Ili smentisce di aver firmato accordi con ladi, ma il numero uno del colosso dei servizi satellitari continua ad alimentare le voci su un’intesa all’orizzonte. “Pronti a fornire all’Italia la connettività più sicura e avanzata!”, scrivesul social di sua proprietà X. E in un altro post, commentando un messaggio del vicepremier italiano Matteo Salvini, rilancia ancora: “. Altri Paesi in Europa chiederanno di prestarlo”.L’cone la smentita di Palazzo ChigiLo scorso 5 gennaio l’agenzia di stampa statunitense Bloomberg ha riferito che “l’Italia pianifica unda 1,6 miliardi di dollari per la sicurezza delle telecomunicazioni di Space X”. L’intesa sarebbe stata raggiunta dopo la recente visita a sorpresa della presidente del Consiglio italiana Giorgia Mi, che a Mar-a-Lago, in Florida ha incontrato il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump per parlare di alcuni dossier scottanti, in primis la vicenda di Cecilia Sala e i dazi commerciali che Trump vuole imporre sulle merci provenienti dall’Europa.