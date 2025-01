Oasport.it - Sci alpino, “dischi verdi” per Flachau e Cortina d’Ampezzo: confermate le gare di Coppa del Mondo

Giornata diper ladeldi scifemminile: in mattinata si era rivelato positivo il controllo neve a, in serata è arrivato il via libera anche per. Sono così stati confermati lo slalom in notturna nella località austriaca (martedì 14 gennaio) e le dueveloci nella Perla delle Dolomiti (discesa libera sabato 18 gennaio, seguita il giorno dopo dal superG), che tra poco più di un anno ospiterà le Olimpiadi.Sulla pista dedicata a Hermann Maier andrà in scena la seconda prova tra i pali stretti di questo intenso mese agonistico (la sesta stagionale in questa specialità), a precedere il fine settimana sulle Dolomitici dove l’Olympia delle Tofane ci regalerà dueveloci dopo quelle di St. Anton (Austria, 11-12 gennaio), a precedere il gigante di Kronplatz (21 gennaio) e un altro fine settimana con discesa e superG a Garmisch (Germania, 18-19 gennaio).