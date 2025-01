Pianetamilan.it - Inzaghi vs Conceicao: domani sfida per la Supercoppa

Nel suo quarto anno alla guida dell’Inter, Simonesi è trasformato in un autentico incubo per i suoi colleghi, costruendo una squadra capace non solo di vincere, ma di imporre il proprio gioco. Un copione già visto in numerose occasioni, come dimostrato dalla semifinale diItaliana, in cui Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta hanno incassato la settima sconfitta consecutiva contro l’Inter, una serie iniziata oltre due anni fa in campionato. Non è un caso isolato. La scorsa stagione, Stefano Pioli ha vissuto il suo peggior momento proprio contro l’Inter di. L'allora tecnico rossonero ha visto iniziare la serie di sei derby consecutivi persi nellaItaliana, un trend che ha lasciato il segno nella sua avventura al Milan. E persino Pep Guardiola, ammiratore dichiarato del gioco di, ha incontrato più di una difficoltà.