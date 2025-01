Ilfoglio.it - Elisabetta Belloni lascia la guida dei servizi segreti

ladel Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. La notizia, anticipata da Repubblica, è stata confermata in mattinata dalla stessache ha però smentito nuovi incarichi. "Ho maturato questa decisione da tempo ma non ho altri incarichi. Lascerò il posto di direttore del Dis il 15 gennaio", ha detto all'AdnKronos.ha fatto sapere di aver comunicato per tempo la sua decisione alla premier Giorgia Meloni e al sottosegretario Alfredo Mantovano. Ora il governo dovrà riempire la casellata vacante, mentre sono in corso le trattative per liberare la nostra giornalista Cecilia Sala, detenuta in Iran.è stata nominata a capo del Dis il 21 maggio 2021 dall'allora governo Draghi. Il suo mandato sarebbe scaduto il prossimo maggio.