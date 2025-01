Pianetamilan.it - Baiocchini: “Se lo United da in prestito Rashford, il Milan sarebbe interessato”

In diretta su Sky Sport 24, Manueleha commentato i recenti rumor di mercato che vedono Marcuscome possibile obiettivo del. Secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante del Manchesterstato offerto al club rossonero, con i dirigentiisti che starebbero valutando la possibilità di un acquisto. Ecco, di seguito, le sue parole. “Ci sono nomi che interessano come quello detto ieri sera che è di Marcus. Giocatore straordinario, ha giocato più di 400 partite con loe 60 con l’Inghilterra, con cui ha fatto 17 gol. Parliamo di un top player che i siti di settore valutano tra i 50 e i 60 milioni di euro, che però nelle ultime settimane ha avuto dei problemi con il nuovo allenatore, Amorim. Appena arrivato il portoghese ha giocato titolare le prime due partite, poi è stato messo in panchina, Amorim ha fatto delle dichiarazioni che hanno fatto pensare ad un comportamento poco professionale da parte di