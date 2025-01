Metropolitanmagazine.it - Visita lampo della premier Meloni in Usa, Trump: “Ha preso d’assalto l’Europa”

Nella notte tra sabato e domenica la presidente del Consiglio italiana Giorgiaha fatto unaa sorpresa alla villa di Donaldin Florida, a Mar-a-Lago. Laè stata informale e non annunciata al pubblico:, ha scritto il New York Times «è apparsa nella grande sala da ballo»villa verso le 19:30 ora locale, dopo essere atterrata poco prima all’aeroporto di Palm Beach.è da tempo molto vicina al presidente eletto, ed è una delle poche leader internazionali a essere stata accolta a Mar-a-Lago in questi mesi dopo le elezioni presidenziali. Il momento perè piuttosto notevole anche perché tra pochi giorni, tra il 9 e il 12 gennaio, Joe Biden farà la sua ultimadi stato da presidente proprio in Italia e al Vaticano.ha cenato assieme ae ad altre personesua futura amministrazione, tra cui il prossimo segretario di Stato Marco Rubio e il prossimo consigliere per la Sicurezza nazionale Scott Bessent.