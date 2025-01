Iodonna.it - Non c'è che dire, il 1975 è stata un'annata doc. Alcuni nomi? Angelina Jolie, Kate Winslet, Charlize Theron. Ma l'elenco è davvero lunghissimo

Leggi su Iodonna.it

Il 2025 sarà un anno speciale per molte celebrità.dei volti più amati del cinema, della musica e della televisione compiranno 50 anni, dimostrando che il mezzo secolo oggi non è più quello di una volta. Daa Bradley Cooper, passando per Roberto Bolle e, queste star sembrano incarnare una nuova idea di età, dove il fascino, il talento e la modernità restano intatti. Ma chi sono i protagonisti di questadi compleanni illustri? 5 party look a 50 anni guarda le foto Bradley Cooper apre le danzeAd aprire l’dei cinquantenni è Bradley Cooper, nato il 5 gennaio