Noinotizie.it - Dopo gli otto all’Ischia il Casarano ne ha fatti sette in trasferta al Costa d’Amalfi Calcio: i risultati delle squadre pugliesi

Leggi su Noinotizie.it

Lecce-Genoa 0-0 per il campionato didi serie A. I salentini sono in zona retrocessione con 17 punti in classifica, al terzultimo posto in compagnia del Cagliari.Serie C girone C: fra le partite oggi in programma Latina-Taranto 3-1, Messina-Audace Cerignola 1-3 e Sorrento-Monopoli 1-2. In classifica il Monopoli è secondo con 41 punti, l’Audace Cerignola è in terza posizione con 38 ed il Taranto è ultimo con 3.Serie D girone H:0-7, Fidelis Andria-Città di Fasano 1-0, Francavilla in Sinni-Matera 3-0, Gravina in Puglia-Martina 0-1, Ischia-Brindisi 2-2, Manfredonia-Virtus Francavilla Fontana 0-0, Nardò-Angri 4-0, Real Acerrana-Palmese 0-0, Ugento-Nocerina 1-2. Classifica (prime posizioni):, Fidelis Andria e Nocerina 37 punti; Martina 35; Virtus Francavilla Fontana 31; (ultime posizioni) Ugento 16, Manfredonia 14, Angri 13,12, Brindisi 3.