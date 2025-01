Quotidiano.net - Caso Sala, cambia l’agenda. Meloni vola negli Usa, missione a casa di Trump

di Cosimo RossiROMAL’Italia vuole liberare al più preso Cecilia. Innanzitutto per questo ieri notte la presidente del Consiglio Giorgiata in Florida per incontrare il presidente eletto degli Stati uniti Donalde il suo braccio destro Elon Musk. Dal vertice a Palazzo Chigi di giovedì scorso coi ministri interessati – Antonio Tajani per gli Esteri, Carlo Nordio per la Giustizia e il sottosegretario Alfredo Mantovani per la delega ai servizi – la premier ha preso direttamente in mano il dossier sulla 29enne giornalista italiana, arrestata il 19 dicembre scorso a Teheran come gesto di rappresaglia per il fermo, tre giorni prima a Malpensa, dell’ingegnere svizzero-iraniano Mohammad Abedini-Najafabadi su mandato dell’Fbi. Ai livelli più alti del governo si è formata la convinzione che è essenziale riuscire a risolvere la questione all’insegna "della ragion di Stato, che è la tutela della cittadina italiana", prima dell’insediamento diil 20 gennaio.