Ilfattoquotidiano.it - Animali e biodiversità, perché anche il 2025 sarà un anno nero. Allevamenti, leggi pro-caccia, guerra a orsi e lupi: le ‘battaglie’ di Lega e FdI che piacciono alle lobby

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

pro-allaaglipure ilunpere FdI al servizio delleSpingere sullaFar West, stravolgendo la legge che la disciplina. Mettere il punto finale alla legge contro i maltrattamenti sugli, certificando che è stata un’occasione persa. E poi riprovare l’assalto ai cervi in Abruzzo o agliin Trentino, questioni complesse che richiederebbero approcci scientifici ma che vengono risolte col facile ricorso ai fucili. E chissà che a destra non tentino di nuovo di far aprire gli-lager in stile Green Hill. Lae glidi ogni ordine e grado – selvatici, d’affezzione, dpa (destinati alla produzione di alimenti) – saral centro della politica italiananel