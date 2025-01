Thesocialpost.it - Treviso, muore investita Marika Visentin: due indagati per omicidio stradale

Leggi su Thesocialpost.it

Due persone sono state denunciate perin seguito all’incidente avvenuto ieri a Trevignano, nel Trevigiano, che ha causato la morte di, 49 anni. La donna è stata travolta mentre si trovava a bordo strada in attesa del carro attrezzi, chiamato per recuperare l’auto della madre in panne. Con lei c’era la figlia di 12 anni, rimasta fortunatamente illesa poiché si trovava dentro l’auto. La giovane, però, ha assistito alla tragedia, vedendo la madre morire.L’incidente è stato causato da una mancata precedenza. Un furgone Fiat Ducato, guidato da un trevigiano di 29 anni, ha colpito un’Opel Corsa, innescando una carambola che ha investito la donna. I carabinieri di Montebelluna, impegnati a ricostruire la dinamica, hanno denunciato sia il conducente del furgone sia la 37enne straniera alla guida dell’Opel Corsa.