Lanazione.it - Servizio civile universale. Il Comune cerca 23 volontari

Leggi su Lanazione.it

SPOLETO - Il23 giovanidinelle aree educazione, cultura, protezioneed ambiente da impiegare in diverse sedi comunali, da quella centrale all’Ufficio Informazioni e accoglienza turistica (IAT), nella Biblioteca comunale “Giosuè Carducci“, al Museo Carandente, nella sede della protezione, all’Ufficio Ambiente, nei nidi comunali, nella sede di San Carlo, allo Sportello del Cittadino e al Digipass. Per tutti i progetti, che hanno una durata di 12 mesi, e che prevedono la certificazione o attestazione delle competenze e un percorso di tutoraggio, è riconosciuto un contributo economico mensile pari a euro 507,30 e l’emissione dell’attestato di fine. Possono presentare domanda di partecipazione i giovani in possesso di cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea, oppure di un Paese extra Unione europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia.