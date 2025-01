Pianetamilan.it - Primavera – Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: sorpresa Hodzic, Scotti…

Iltorna in campo, lo fa al 'PUMA House of Football', in casa contro la, gara valevole per la 18^ giornata di1. I rossoneri sono chiamati a dare continuità alle trasferte vittoriose contro Sassuolo e Monza arrivate prima della sosta. Fischio d'inizio fissato per le 11:00. Ecco, di seguito, le sceltedei due allenatori.(4-3-3): Longoni; Colombo, Nissen, Paloschi, Perera; Comotto,, Eletu; Bonomi, Scotti, Siman.. A disposizione: Colzani, Mancioppi, Perin, Skoczylas, Parmiggiani, Di Siena, Lamorte, Lontani, Tezzele, Perina, Tartaglia.. Allenatore: Federico Guidi.(4-4-2): Renzetti, Ferrari, Nazzaro, Bordon, Petta, Di Tommaso, Serra, Sulejmani, Pinelli, Zazza,i. A disposizione: Bosi, Dordon R, D'Agostini, Munoz, Cuzzarella, Bordoni, Farcomeni, Bigotti, Marinaj, Battisti, Arsente.