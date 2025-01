Quotidiano.net - Perché i paradisi fiscali aumentano la povertà e quanto ci rimette lo Stato italiano

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 4 gennaio 2024 - Cosa sono i? Sono luoghi con pochissimi abitanti ma dall'altissimo reddito pro capite. Secondo uno studio effettuato dal 'World Inequality Lab', ben quattro dei primi cinqueoffshore più ricchi al mondo si trovano in Europa: si tratta, nell'ordine, del Principato di Monaco, del Granducato del Lussemburgo, del Liechtenstein e delle Channel Islands, piccolo arcipelago situato nel canale della Manica. Quinto posto soltanto, invece, per le Bermuda, primo paese extraeuropeo presente in classifica. Un'indagine portata avanti parallelamente nel nostro Paese, invece, dimostra come molti contribuenti italiani si trasferiscano in particolare a Montecarlo e nel Lussemburgo, a causa della scarsità di tasse da pagare sul reddito e gli immobili. Sono ben 8mila, infatti, i nostri connazionali che hanno trasferito la propria residenza nel Principato di Monaco, tra cui figurano imprenditori celebri, sportivi e personalità del mondo dello spettacolo.