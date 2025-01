Quotidiano.net - “L’Iran si sente forte. Ma Cecilia Sala è una speranza per gli oppositori”

Roma, 4 gennaio 2025 – Un’accusa volutamente generica, che potrebbe peggiorare nelle prossime ore e rendere la liberazione diancora più complicata. Un governo, quello iraniano, chedi avere il coltello dalla parte del manico e una maggioranza silenziosa all’interno del Paese che segue con apprensione il destino della giornalista italiana e spera che la sua vicenda possa portare all’attenzione internazionale la spietatezza del Repubblica Islamica. Pejman Abdolmohammadi, professore di Relazioni Internazionali del Medio Oriente e ricercatore dell’Ispi analizza la crisi diplomatica innescata dall’arresto di. Professor Abdolmohammadi, iniziamo dal capo di accusa.è rea di aver infranto le regole della Repubblica Islamica. Cosa significa? epa11490246 A handout photo made available by the Iranian supreme leader office shows Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei meeting with members of Iranian parliament in Tehran, Iran, 21 July 2024.