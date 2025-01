361magazine.com - Domenica In: gli ospiti e le anticipazioni di domenica 5 gennaio

In: glie ledi, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 17^ puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier.La puntata si aprirà con Paolo Fox ed un ampio spazio dedicato alle previsioni dei dodici segni dello zodiaco per il mese di2025, in studio sei coppie famose: Francesco Pannofino con la moglie Emanuela, Rosanna Lambertucci con il marito Mario, Alan Friedman con la moglie Gabriella, Simone Di Pasquale con la compagna Maria e Rosanna Banfi con il marito Fabio. L’attrice e produttrice Edwige Fenech si racconterà tra carriera e vita privata, mentre il cantante Nek si esibirà con la chitarra accennando alcuni suoi successi come “Laura non c’è” e “Se telefonando”, oltre a presentare la nuova edizione del programma ‘Dalla strada al palco’ che condurrà insieme a Bianca Guaccero dal prossimo 10su Rai1.