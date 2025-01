Inter-news.it - De Vrij rimarrà all’Inter: già una mossa! Rifiutato il Napoli – TS

Leggi su Inter-news.it

Stefan desi è ormai ripreso le redini della titolarità nella difesa dell’Inter, complici anche gli acciacchi fisici di Acerbi. Ha intenzione di rimanere in nerazzurro, tanto da rifiutare anche le avances ultime del.INAMOVIBILE – Ora deè un nuovamente un punto fermo della difesa dell’Inter, come lo era stato per lo scudetto numero diciannove targato Antonio Conte. L’olandese, complice anche gli acciacchi fisici di Francesco Acerbi, il quale è indisponibile da fine novembre, si è preso la maglia da titolare. Rendimento super con l’Inter diventata nuovamente invulnerabile. L’ex Lazio ha manifestato la sua intenzione di rimanere a Milano anche il prossimo anno e lo stesso Beppe Marotta ha già avvisato il suo entourage sul voler esercitare l’opzione di prolungamento del contratto fino al 2026.