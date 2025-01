Tpi.it - Tremila anni di attesa: tutto quello che c’è da sapere sul film

di: trama, cast e streaming delsu Rai 3Questa sera, venerdì 3 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondadi(Three Thousand Years of Longing),del 2022 diretto da George Miller. La pellicola è l’adattamento cinematografico di uno dei racconti della raccolta del 1994 Il genio nell’occhio d’usignolo (The Djinn in the Nightingale’s Eye), scritta da Antonia Susan Byatt. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaAlithea Binnie è una studiosa di letteratura britca, occasionalmente affetta da allucinazioni popolate da esseri demoniaci. Durante un viaggio a Istanbul, acquista un’antica boccetta che scopre essere abitata da un Genio, che si offre di esaudire tre suoi desideri, purché siano veramente desideri del suo cuore, cosicché lui sia libero di tornare nel Regno dei Geni.