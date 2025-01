Ilnapolista.it - Slot: «Se Alexander-Arnold o chiunque altro si destabilizzasse per il mercato, avremmo un problema»

Leggi su Ilnapolista.it

è prossimo ad accasarsi al Real Madrid. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Liverpool Arneha parlato anche del possibile trasferimento del suo miglior terzino, volendo però solamente concentrarsi su come l’inglese sta vivendo ad ottimi livelli la sua stagione attuale, dando anche una piccola “lezione” su come sia normale e gestibile che si parli di un calciatore così forte in ottica. Ne parlano dalla Spagna, in particolare dal Mundo Deportivo (quotidiano da sempre vicino ai fatti del Barcellona ndr).risponde alle voci su(Mundo Deportivo)Di seguito quanto si legge dal quotidiano spagnolo:“L’allenatore del Liverpool , l’olandese Arne, ha detto venerdì, quando gli è stato chiesto del futuro di Trent, che è “pienamente impegnato” con la squadra dei Reds e ha insistito sul fatto che l’interesse del Real Madrid per il difensore non destabilizzerà la lotta per il titolo della squadra.