Iltempo.it - Rapina a mano armata al supermercato. Casse svuotate, dipendente ha un malore

Leggi su Iltempo.it

Hanno fatto irruzione nelaffollato di gente e con le pistole in pugno si sonofatti consegnare l'incasso dei cinque registratori di cassa. Poi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. È un maxi colpo, ancora in corso di quantificazione, quello messo a segno da duetori alPim di via Oderisi da Gubbio, nel quartiere Marconi. I due, con il volto travisato da casco e sciarpe, armati di pistola, sono entrati nell'attività dirigendosi direttamente alle. Sotto la minaccia dell'arma - ancora non è chiaro se si tratti di una pistola vera o di una scacciacani - hannointimato ai dipendenti di consegnare tuttoil denaro in cassa, davanti agli occhi increduli e terrorizzati dei clienti che in quel momento stavano facendo la spesa e molti dei quali erano proprio in fila alle