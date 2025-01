Sport.quotidiano.net - Prima categoria, percorso virtuoso per il Montecalvo. Avis "promossa»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Per l’, seconda ingirone A, è tempo di pagelle. Scotti voto 7: allenatore e giocatore ha dato una nuova mentalità alla squadra e alla società. Angelucci 7: sempre presente agli allenamenti e una partita da titolare senza errori. Berti 8: per il capitano rendimento ottimale e gran dedizione alla maglia; Di Addario 8: stantuffo inesauribile sulla fascia sembra un centometrista; Liera 7, Rombaldoni 7, Fontanesi 7: sono una garanzia per il reparto difensivo; Nanni S.V.: un infortunio al piede lo ha tenuto fermo ai box sarà l’acquisto di gennaio? Persici 7: il grave infortunio della scorsa stagione sta limitando il minutaggio ma sta recuperando. Fraternali 7: arrivato dalla Promozione si sta rivelando sulla mediana una certezza. Pierini 7,5: bravo il futuro è suo buon palleggio e visione di gioco eccellenti.