Mister Movie | Ghost Rider | Il Ritorno dell’Antieroe in una Nuova Serie TV su Disney+?

Ghost Rider: Il Ritorno dell'Antieroe in una Nuova Serie TV su Disney+?

I fan disono in fermento all’idea di un possibiledell’iconico personaggio nell’universo Marvel. Dopo le celebri interpretazioni di Nicolas Cage nei film del 2007 e 2011, si vocifera che il diavolo a due ruote possa tornare sul piccolo schermo.Unatv su?Secondo alcune fonti affidabili, come riportato da @MyTimeToShineH,potrebbe essere protagonista di unaTV su, piuttosto che di un nuovo film. Nonostante i costi elevati legati agli effetti speciali necessari per portare il personaggio in vita, unapotrebbe rappresentare una soluzione più pratica e vantaggiosa rispetto a un film vero e proprio.Le Possibilità di Sviluppo:nel MCUTra le ipotesi più accreditate, vi è quella che vedeunirsi al progetto Midnight Sons, un gruppo di eroi della Marvel con tematiche horror e soprannaturali.