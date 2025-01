Oasport.it - LIVE Dakar 2025, Prologo in DIRETTA: Mason Klein leader provvisorio tra le moto, si attende per auto e camion

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.03– Arrivano i primi risultati eccellenti dalla categoria “Rally GP”, con lo statunitense(Kove Factory Racing) che ha ottenuto al momento il miglior riscontro di questa categoria in 17:55.2 a precedere lo slovacco Svitko (18:17.5) e Luciano Benavidese (18:31.0) su KTM. Rimaniamo in attesa di nuovi aggiornamenti.07.36– Bisogneràre per vedere i mezzi pesanti al via. L’orario è fissato per le 13.10 italiane. Grande curiosità per quanto saprà fare Danilo Petrucci, nelle vesti di guidatore a supporto di Claudo Bellina nel Team MM Technology su Iveco. Arnoletti completa l’equipaggio tutto italiano.07.34– Per quanto concerne questa categoria il tutto comincerà con Al-Attiyah su DACIA alle 08.35 italiane. A seguire ci saranno Al Rajhi (Toyota Overdrive) e il brasiliano Moraes (Toyota).